Don Michelangelo Tondolo: «Un bicchiere d'acqua forse renderà più bella la vita, una canna no»

«Nel pomeriggio del 26 settembre vengo a conoscenza dei controlli effettuati dalla PS nel nostro caro quartiere. Nella cronaca mi ha colpito ciò che i giornalisti riferiscono: "Molte dosi venivano lanciate dalle finestre". Un gesto molto chiaro che dice di una attività illegale fatta in piena coscienza e deliberato consenso. Uno spaccio riservato a "un elevato numero come consumatori... Consumatori di giovanissima età".

Nella domenica in cui Gesù con gioia e incoraggiamento ci dice che "anche un bicchiere d'acqua non farà perdere la sua ricompensa"; forte purtroppo sale alla ribalta la vendita di marijuana e hashish. La droga, leggera o pesante che sia, quale falso Paradiso promette? Tutto fumo negli occhi, per non vedere il proprio io. Adulti che vendono fumo e non formazione, educazione, futuro! Questi i nostri problemi! Se è vero che alcuni giovanissimi col fumo presentano un'immagine falsificata di sé o mascherano così i loro problemi... Gli adulti? Un bicchiere d'acqua, una canna, ricompensa per il Regno, fumo. Il fumo ti brucia gli occhi e ti fa anche tossire ma poi svanisce portando via con sé la gioia di vivere, lasciando i problemi, forse pure aumentati.

E anche voi adulti che guadagnate sulla pelle di questi giovanissimi che ve ne fate dei guadagni, quale ricompensa il vostro cuore cerca? Aver buttato per strada le tante dosi di droga rinnova l'indignazione contro questo spacciare deliberato e consapevole.

Sappiate, voi adulti: non volete educare, trascorrere tempo coi giovanissimi e quindi vendete fumo. Guadagnate sulla pelle, sul cuore reso ancora più arido e morto di ragazzi, quindi peccate contro il quinto comandamento, non uccidere. Guadagnate soldi facili che facilmente vengono spesi in cose inutili e facilmente spenderete per avvocati e carcere e quindi quei soldi illegali sottratti al bene comune sono un peccato al settimo comandamento, non rubare.

Dico: vale la pena? Un bicchiere d'acqua forse renderà più bella la vita. Una canna non può sicuramente migliorare nulla. So che queste parole non cambieranno nulla, ma non posso non tacere».