Previdenza agricola e malattie professionali, Flai Cgil in assemblea ad Andria

Un comparto che nella Bat rappresenta un settore fondamentale dell’economia locale, così come anche a livello regionale. Ma anche quello tra i più a rischio infortuni e malattie professionali. Parte da questa constatazione la convinzione che sia più che mai necessario intervenire a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo, in un momento storico dove vi è una forte crescente richiesta e necessità di garantire tutela individuale e tutela collettiva. Con un’assemblea dei lavoratori agricoli ed ortofrutticoli del territorio di Andria e della sesta provincia pugliese va avanti la battaglia della Flai Cgil.

Martedì 28 settembre, alle ore 17.00 presso la Camera del Lavoro di Andria, in piazza Giuseppe Di Vittorio, si terrà l’incontro per discutere di temi di fondamentale importanza in agricoltura. Introdurranno i lavori Antonio Di Bari, coordinatore Camera del Lavoro di Andria e Dora Lacerenza, segreteria Flai Cgil Bat. Interverranno Gaetano Riglietti, segretario generale Flai Cgil Bat, Biagio D’Alberto, segretario generale Cgil Bat, Antonio Gagliardi, segretario generale Flai Cgil Puglia e il coordinatore regionale del Patronato Inca Cgil, Salvatore Arnesano.

«La sicurezza sul lavoro e la previdenza agricola sono due temi sui quali siamo costantemente impegnati. Durante la pandemia il lavoro agricolo si è dimostrato di fondamentale importanza, semmai ce ne fosse stato bisogno, perché questo insieme ad alcuni altri non si è mai fermato. Il settore però ha bisogno del riconoscimento di maggiori diritti e tutele. Parleremo del presente ma soprattutto del futuro dei lavoratori del settore agricolo visti i problemi che portiamo avanti nella nostra azione quotidiana di lotta sindacale» commenta il segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti.