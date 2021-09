Tari 2021: quando arrivano gli avvisi?

Con manifesto di qualche settimana fa dell'Ufficio Tributi, si comunicavano le rate di scadenza della Tari 2021.

La prima è prevista per il prossimo 30 settembre e diversi lettori ci hanno segnalato il mancato recapito degli avvisi a distanza di due giorni da tale data. La preoccupazione maggiore è quella di essere sanzionati per il ritardato pagamento non imputabile ai contribuenti ma al mancato recapito per tempo degli avvisi che non consente il versamento del dovuto.

Ritardo che si aggiunge anche a quello degli accertamenti dei tributi del 2015 di cui chi ha presentato regolare istanza nei tempi previsti, a oggi, a distanza di mesi, non ha ancora ricevuto risposta e non sa se ciò che gli è stato recapitato sia dovuto o meno.

Eppure, lo sportello telematico LinkMate avrebbe dovuto accorciare tempi e distanze tra gli uffici e i cittadini e invece le ha solo allungate, contribuendo ad accrescere quel senso di sfiducia verso la pubblica amministrazione.

Come più volte ribadito, l'Ufficio Tributi è il cuore pulsante di un ente e su questo bisognerebbe investire molto in termini di risorse umane e strumentali, soprattutto in un Comune come Andria le cui condizioni economico-finanziarie sono note a tutti. L'auspico è che si faccia quanto prima per provare a risollevare le sorti dell'ente.