TARI 2021, niente sanzioni e interessi per i versamenti oltre la data di scadenza prevista

Dopo il nostro interessamento sui ritardi nelle consegne degli avvisi TARI (ancora oggi non recapitati a molti) che stava suscitando preoccupazione nei contribuenti di eventuali sanzioni e interessi per colpe non addebitabili agli stessi, il Comune di Andria ha diffuso una nota per avvisare che non ci saranno ulteriori aggravi per pagamenti effettuati dopo il 30 settembre (cioè la data di scadenza della prima rata.

Il Servizio Tributi informa che, nei prossimi giorni, saranno recapitate le bollette di pagamento della TARI 2021. Le scadenze approvate con la delibera di consiglio comunale 48 del 29/7/2021 sono 30 settembre 2021, 30 novembre 2021 e 30 marzo 2022.

Considerato il ritardo nella spedizione, si porta a conoscenza dei contribuenti che nell’ipotesi in cui la bolletta dovesse pervenire successivamente alla data della prima scadenza, il contribuente potrà versare la prima rata nei successivi 15 giorni dal suo ricevimento senza sanzioni e interessi.

Informazioni su tariffe e bollette: In ottemperanza alle norme emanate per il contrasto della diffusione del COVID 19 e al fine di evitare assembramenti, le informazioni, segnalazioni e gestione delle istanze e dei procedimenti verranno rese con le seguenti modalità:

telefonicamente ai seguenti numeri nella fascia oraria dalle 10.00 alle 13.00:

TARI UTENZE DOMESTICHE: G. Bonomo 0883/290402- M. Di Pietro 0883/290303 – N. Melillo 290490 - V.Mosca 0883/290707 – M. Nesta 290336 – V.Pierini 290708 - A. Ragno 290711;

TARI UTENZE NON DOMESTICHE : S.Liso 0883/290463 - A. Petruzzelli 0883/290527- M. Anelli 0883/290709; - CONTENZIOSO: R. Scamarcio 0883/290351;

- telefonando dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero dell’Ufficio Tributi 0883/290712 attivo dal lunedì al venerdì per ottenere informazioni o per fissare appuntamento;

- per l'inoltro di istanze e documentazione integrativa utilizzare l’indirizzo pec: tributi@cert.comune.andria.bt.it

- per segnalazioni disservizi o per specifiche e particolari problematiche inviare mail al seguente indirizzo: d.denigris@comune.andria.bt.it

Si informa, inoltre, che eventuali piccole variazioni nel nucleo dei componenti familiari (per studenti o lavoratori fuori sede, per nascite o decessi), piccole variazioni di metri quadri tassati e cambi di intestazione della bolletta nello stesso nucleo familiare, saranno calcolate a conguaglio sull’ultima rata. Pertanto i contribuenti potranno pagare la prima rata e, prima del saldo della terza rata, contattare con più tranquillità, telefonicamente (088329712) o via mail, l’Ufficio per apportare le variazioni necessarie e ricevere via mail o ritirare, previo appuntamento, l'ultima rata della bolletta ricalcolata con l'importo finale dovuto.

Istruzioni per i pagamenti TARI da parte di residenti all'estero: Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 anche il versamento della TARI da parte dei cittadini residenti dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), deve essere effettuato con la seguente modalità: bonifico bancario a favore del Comune di Andria – Tesoreria Comunale Intesa San Paolo utilizzando il codice IBAN: IT85 P030 6985 5000 0913 4274 496; il codice BICSWIFT: BCITITMM - Come causale del versamento devono essere indicati nell’ordine: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente, la sigla “TARI 2021”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ANDRIA (cod. Ente A285) e il codice tributo 3944.