Nasce la Polisportiva di Andria, da oggi sarà più semplice fare sport per gli andriesi

«Da oggi lo sport torna con più forza ad Andria»: è questa la sintesi di un provvedimento che la Giunta comunale ha adottato e che spiega l'assessora Daniela Di Bari.

«Con l'ultima Giunta, abbiamo restituito alla città tre strutture che per anni sono state sotto utilizzate.

In via sperimentale e nell'attesa che vengano avviate le procedure di assegnazione definitiva degli impianti di proprietà comunale, il Palasport, il Polivalente di via La Specchia ed il Polivalente di via delle Querce saranno concessi alla nuova Polisportiva di Andria.

Sì perché, nel frattempo, le Associazioni Sportive andriesi che storicamente hanno utilizzato quelle strutture hanno deciso di riunirsi in un'unica grande Polisportiva aperta che interloquirà direttamente con l'Amministrazione, coordinando le attività di utilizzo delle strutture.

In cambio, la Polisportiva dovrà corrispondere un contributo e garantire la cura, la custodia, la pulizia e l'apertura degli impianti.

I benefici per la città sono enormi:

Gli impianti saranno aperti per molte più ore al giorno e la Polisportiva se ne prenderà cura.

Risparmio dei costi di custodia e pulizia che oggi sono a carico del Comune.

I cittadini (tra cui anziani, categorie fragili e realtà scolastiche sprovviste di palestra) avranno a disposizione degli spazi per svolgere attività sportiva.

Questi sono i risultati che si possono raggiungere con serietà ed impegno, anche senza avere a disposizione le risorse per poter fare tutto quello che vorremmo.

E andremo avanti su questa strada!»