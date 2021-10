Una pergamena in ricordo di Vito Di Cosmo da parte del Calcit

Una pergamena a perenne ricordo di un andriese illustre come Vito Di Cosmo scomparso ormai da qualche mese. E’ l’idea del CALCIT di Andria per ricordare la figura di un amico della storica associazione andriese che si occupa di malati oncologici. Un momento che vedrà coinvolta direttamente la famiglia di Vito Di Cosmo. L’evento sarà mercoledì 6 ottobre a partire dalle ore 17 all’interno della sede del Calcit di via Taranto ad Andria. Un evento, in realtà, che proseguirà in serata alle 19 dove si svolgerà una Santa Messa in onore dei defunti soci ed amici del Calcit all’interno della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

​«Abbiamo sentito la necessità di ricordare un amico ed un sostenitore del Calcit – ha spiegato il Presidente dell’Associazione il Dr. Nicola Mariano – anche grazie ad un gruppo di amici di Vito che ha voluto già ricordarlo con una donazione proprio alla nostra associazione. Ed allora in questa occasione abbiamo pensato assieme al nostro Padre Spirituale, Don Sergio Di Nanni, di ricordare tutti i defunti attraverso una Santa Messa che sarà particolarmente sentita e partecipata da tutti noi».