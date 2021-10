Crait, vite di creta: un incontro congiunto per raccontare l’integrazione attraverso il cibo

«Nel 2016 è stata istituita la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e sentiamo l’urgenza di non sottrarci al tema. CapitalSud vive in un quartiere in cui la questione migratoria è centrale grazie all’impegno della Comunità Migrantesliberi, cooperativa nostra “vicina di casa”. Ed è proprio in collaborazione con realtà attente ai diritti umani, indipendentemente dalla provenienza, che CapitalSud ha realizzato le prime attività tramite il Progetto Crait - Il piatto è condiviso, finanziato dal CPIA Bat e realizzato con la cooperativa sociale La Téranga. Di immigrazione si muore, sia per i rischi del viaggio, sia per colpa di un percorso di integrazione accidentato e ostacolato».

Per questo, il giorno 5 ottobre a partire dalle ore 19.30 presso l’Officina San Domenico (via Sant’Angelo dei Meli 36) CapitalSud, la Téranga, Slow Food Condotta Castel del Monte e CPIA Bat racconteranno insieme una possibile via di integrazione attraverso il cibo, illustrando alla cittadinanza il progetto Crait. Seguirà la proiezione del cortometraggio “Vita da Pomodoro” realizzato da Daniela Recchia, un aperitivo offerto dal ristorante sociale multietnico la Téranga e un concerto speciale di Meriam Belhani.