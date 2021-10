Facebook, Instagram e WhastApp in crash: problemi in tutto il mondo

«Sorry, something went wrong» è la scritta che dalle 17:44 sta apparendo sulle tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. Facebook, WhatsApp e Instagram sono in down in tutto il mondo. Su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono diventati immediatamente trending topic. Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo.