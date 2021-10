Saranno ricevuti in Comune i 2 poliziotti che salvarono un anziano caduto in un pozzo

Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, e la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, riceveranno ufficialmente a Palazzo di Città, i componenti dell’equipaggio della volante del 113 che, il 4 settembre scorso, sono intervenuti salvando un anziano da un probabile annegamento in un pozzo. I due poliziotti verranno ricevuti il 7 ottobre alle ore 12.00 a Palazzo di Città.

L'iniziativa istituzionale vuole così sottolineare «la professionalità e l’abnegazione con le quali sono intervenuti i due operatori, in attesa dei Vigili del Fuoco», come si legge nella nota inviata nei giorni scorsi dal Presidente Vurchio al Questore Pellicone, nota nella quale comunica la volontà di ricevere in Comune i due poliziotti insieme alla Sindaca Bruno.