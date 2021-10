Torna per le strade di Andria l'occhio del "Grande Fratello" della Polizia Locale

Tornerà a pattugliare le strade di Andria l'occhio del "Grande Fratello" della Polizia Locale, ovvero il Safer Traffic Mobile. Con un raggio di azione di circa 10 metri grazie a telecamere montate davanti, dietro e ai laterali, all’interno dell’abitacolo, che permettono di verificare in maniera capillare tutti i veicoli che si incrociano, si tornerà a rilevare le auto rubate, quelle sprovviste di assicurazione o di revisione, grazie alla innovazione tecnologica introdotta su una Fiat Bravo della Polizia Locale che avrà il compito di girare, monitorare e rilevare le sanzioni al codice della strada. Il sistema rileverà anche il guidatore indisciplinato che sta parlando al cellulare, il mancato diritto di precedenza, il superamento della striscia continua, il passaggio con il rosso, etc.

Safer Traffic Mobile sfrutta un’avanzata tecnologia video-based in grado di incrementare la sicurezza sulle strade, ridurre l'incidentalità e migliorare la qualità della vita: un sistema innovativo che, auspichiamo, possa scoraggiare tutti gli automobilisti indisciplinati che mettono a repentaglio la vita degli altri e si prendono gioco dei cittadini onesti che, puntualmente, pagano assicurazione e provvedono a revisionare l’autovettura.

Solo nei primi 3 mesi di funzionamento, erano state elevate oltre 887 contravvenzioni. Ora, come ha comunicato la Sindaca in un videomessaggio, il sistema, sospeso per mancanza di fondi, potrà essere ripristinato per un controllo del territorio a 360°. Tra le altre novità, in arrivo nuove divise per gli Agenti della Polizia locale e si lavora anche per riutilizzare il cane antidroga.