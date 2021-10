Nascite "irrispettose", l'ass. Rinascere al Naturale: «Problemi organizzativi non più credibili»

Si ritorna a parlare di un argomento che soprattutto nella nostra città, all'indomani di un articolo di denuncia sulla violenza ostetrica subita da una partoriente a cui sono seguiti tantissimi commenti, l'attenzione è rimasta alta: l'associazione "Rinascere al naturale", da anni impegnata in azioni volte a promuovere una maternità ed una genitorialità nel rispetto dei diritti di donna e neonato, ha indirizzato una lettera alla Responsabile del Dipartimento di Promozione della Salute della Puglia e al Responsabile del Comitato Percorso Nascita regionale, impegnati ieri al Forum Mediterraneo sulla Salute, nella giornata in cui si parlava di nascita al sud ("Safe maternal and newborn care. La sicurezza nel percorso materno-infantile").

«Siamo liete che in questo contesto si porti l'attenzione sul tema della nascita, a noi caro, nell'ottica di un impegno alla ripresa dopo l'emergenza e di opportunità di cambiamento.

Tuttavia non nascondiamo il timore che, in questa occasione, in cui sembra mancare la rappresentanza delle voci delle utenti, possa non emergere in modo chiaro la drammaticità della situazione in Puglia nell'ambito dell'assistenza alla nascita. Come Lei ben sa l'emergenza sanitaria, in Puglia e in altre regioni del sud, ha offerto l'occasione per regredire nella qualità dell'offerta laddove già si manifestavano grosse carenze e, superati i momenti più complicati, la ripresa ha incontrato molte resistenze e molte continua ad incontrarne dopo più di un anno e mezzo, a parte saltuarie eccezioni.

A giustificazione di queste resistenze spesso sentiamo parlare di problemi organizzativi che, certo, anche le strutture del nord hanno dovuto affrontare e saputo superare, e che dopo un anno e mezzo iniziano a non essere più credibili.

Ci chiediamo quando il tema della sicurezza inizierà a fare rima con best-practice in tutti i reparti di ostetricia pugliesi.

Quando finalmente le donne vedranno accolto il loro bisogno di avere accanto una persona cara, senza dover lottare per questo.

Quando i padri potranno sapere con certezza di poter sostenere le compagne e accogliere il proprio figlio, senza essere penalizzati da problemi organizzativi o ingressi a tempo limitato.

Quando si finirà di separare in maniera indiscriminata i neonati dalle loro madri.

Quando bonding, clampaggio ritardato del cordone e rooming in entreranno di default negli ospedali pugliesi.

Quando le ASL inizieranno a recepire integralmente le raccomandazioni e i solleciti che ripetutamente arrivano dal Vostro Dipartimento.

Quando gli URP inizieranno a rispondere alle mail di segnalazione da parte delle utenti e degli utenti.

E quando i feedback positivi delle madri e dei padri inizieranno ad essere in numero superiore rispetto a quelli negativi.

In questa mail vorrei consegnare a Lei e al Dott. Belpiede questi interrogativi, augurandomi, a nome dei soci e dei tanti genitori che confidano in Rinascere al Naturale, che questi interrogativi trovino spazio e risposta».