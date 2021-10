Aggiudicato il servizio di trasporto scolastico: partirà l'11 ottobre

​«Due belle notizie. Con determina dirig n. 2637 del 6/10/2021 è stato aggiudicato il servizio di trasporto scolastico che sarà garantito da lunedì prossimo 11/10. Gli interessati possono procedere con le pratiche per l’adesione (serve anche una fototessera)

Allo stesso modo è stato aggiudicato il servizio di trasporto per studenti diversamente abili, anche in questo caso garantito da lunedì 11/10 a coloro che ne hanno fatto richiesta. A tal proposito gli interessati possono presentarsi agli uffici del Servizio Mobilità del Comune di Andria muniti di fototessera per il ritiro del titolo di viaggio.

Infine abbiamo preso in carico assieme alla Polizia Municipale la questione assembramenti di studenti in Piazza Bersaglieri d’Italia negli orari di punta. A breve seguiranno aggiornamenti».