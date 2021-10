Continua l'attività di cura e di tutela della piazza Trinità ad opera di cittadini residenti della zona, volenterosi di dare il loro contributo fattivo al quartiere, e così, per l'ennesima volta, con gioia e determinazione si son dati appuntamento nella piazza e "armati" di buste, guanti e tagliaerba hanno rimesso a nuovo la piazza.

Sono queste le testimonianze che a noi piace raccontare e mettere in risalto a differenza di tutte le altre che invece denunciano degrado e inciviltà. Siamo convinti che la divulgazione di queste buone pratiche possa essere recepita da tanti altri nostri concittadini in altre zone della città. Laddove non arriva il pubblico, il cittadino responsabile deve attivarsi per il bene comune.

Dunque, le ormai consuetudinarie operazioni di pulizia di piazza Ss. Trinità, che vedono all'opera giovani e adulti accomunati dalla buona volontà, si sono tenute sabato 2 ottobre scorso ed hanno visto impegnati anche due ragazzi di 11 e 15 anni (Mario e Francesco) che con le loro energie hanno contribuito alla pulizia della zona assieme ad altri 4 adulti del gruppo parrocchiale.

«Continua il nostro impegno - spiega Giuseppe Matera, uno dei promotori di questa bella iniziativa che va avanti da tre anni - finalizzato a rispettare gli spazi verdi comuni e a sensibilizzare tutti i cittadini affinché mettano in pratica comportamenti civili, mi riferisco in particolar modo ai padroni dei nostri amici a quattro zampe. Il nostro grazie va a tutti coloro che si sono messi a disposizione per la cura della piazza che è la nostra piazza e in quanto tale ha bisogno delle nostre attenzioni».

Un'esperienza di "educazione" alla cittadinanza attiva che auspichiamo possa essere un valido esempio da emulare.