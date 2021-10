Morire a 30 anni mentre si lavora: quando la tragedia colpisce la nostra comunità

Una tragedia che ci colpisce al cuore e nel profondo, una vita recisa nella nostra comunità: Nunzio aveva 30 anni, una bella famiglia, la gioia di vivere, ma il destino - o comunque lo vogliamo chiamare - ha deciso che il suo tempo era finito. A noi rimangono da raccogliere i cocci di questo grande dolore, del lutto piombato sulla moglie e sulla figlioletta, sui genitori, su tutti coloro che lo conoscevano, a noi rimane da stringerci insieme in attesa che le indagini facciano il loro corso.

Un gesto meccanico, quello di mettere il basilico nella vasca per la preparazione di sughi pronti, e poi la caduta per cause in corso di accertamento; i colleghi che capiscono e tentano di rianimarlo, i sanitari che devono constatare il decesso. Quante volte in tv abbiamo guardato immagini e ascoltato storie simili, di giovani vittime del lavoro? Tante, troppe. Solo in Puglia, 53 quest'anno. Ora le indagini della Procura e l'autopsia cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica, se qualcosa poteva essere fatto per prevenire questa tragedia, se ci sono responsabilità altre da vagliare.

Ma un'anima buona è volata via, e nel cielo di Andria si è spenta incolpevolmente una stella. Alla famiglia Cognetti le condoglianze della redazione di AndriaLive.