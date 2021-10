Operaio morto ad Andria: il cordoglio di politica e istituzioni

Dopo la notizia della morte dell'operaio per un incidente su lavoro, giungono note di cordoglio da parte della politica e delle istituzioni.

Il Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Vurchio: ​«A nome del consiglio comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro concittadino Nunzio Cognetti. Le tragedie sul luogo di lavoro sono delle ferite aperte del tessuto sociale ed economico del territorio. Non spetta a noi esprimerci sulle cause dell'incidente, sulle quali la magistratura farà luce. Il Consiglio Comunale di Andria partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia per l'improvvisa scomparsa del loro caro, persona brava, umile e lavoratore. Le più sentite condoglianze giungano alla moglie e a tutti i cari di Nunzio Cognetti».

Il gruppo consiliare del Pd: ​«Esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia del giovane lavoratore, Cognetti. È intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera in Italia. Purtroppo è capitato anche da noi e restiamo attoniti dinanzi alla tragedia che ha colpito questa giovane famiglia. Si spera che i controlli e la formazione diventino centrali nell'azione di governo e sappiamo che il Ministro Orlando si sta impegnando nella giusta direzione. È necessario lavorare sulla sicurezza perché l’obiettivo deve essere quello di azzerare gli incidenti sul lavoro. Per farlo bisogna lavorare senza sosta sulla cultura della sicurezza anche personale che si coltiva ogni giorno attraverso investimenti e formazione».