C’era una volta quando i diritti non solo non erano codificati ma tantomeno erano praticati. Durante il fascismo i liberi sindacati erano stati soppressi per dare posto a un sindacalismo squadrista che non aveva come obiettivo la difesa dei lavoratori. Infatti esso non aveva un programma, una ideologia, era esclusivamente al servizio del regime, che, rivestito del primato della patria, utilizzava i lavoratori esclusivamente a tutela dell’interesse della economia patriottica. Essendo questa rappresentata dai grandi imprenditori e, nel caso nostro, dagli agrari, il sindacato tutelava più i padroni che i lavoratori. Questo offriva al padronato il destro di trattare i dipendenti a piacimento secondo le proprie esigenze.

Riccardo era un ragazzotto di belle prospettive: aveva cominciato il lavoro in campagna appena superati i 10 anni. Aveva frequentato la prima elementare due volte quando il maestro disse alla mamma che la scuola non era fatta per lui. Era il tempo in cui il maestro e il medico condotto erano due autorità capaci di decidere il destino di una persona. Il maestro curava di più i figli dei ricchi perché gli davano maggiori soddisfazioni e faceva in modo che i figli dei poveri si ritirassero prima possibile in modo da rimanere ignoranti e non turbare l’equilibrio sociale. Insomma il povero doveva rimanere tale perché se fosse diventato ricco non avrebbe saputo stare in società. Allora meglio ignoranti così non si rendevano conto del divario sociale. I genitori accolsero favorevolmente la sentenza del maestro perché in questo modo il ragazzo poteva rendersi utile alla famiglia. Infatti era lui che doveva fare i piccoli servizi e sorvegliare i fratelli più piccoli. Riccardo invece non gradì la sentenza del maestro, anche perché costui la fece alla presenza di tutta la classe suscitando l’ilarità dei compagni e provocando la sua umiliazione che all’inizio risolse a modo suo: quando usciva a fare qualche servizio e passava davanti alla sua scuola (l’edificio Imbriani) egli si nascondeva e approfittava quando uno dei cancelli si apriva per infilarsi dentro e forare le ruote delle poche biciclette che trovava parcheggiate.

Diventato più grandicello il padre cominciò a portarselo in campagna e il gioco finì.

Il padre aveva solo un piccolo appezzamento di terreno ricevuto in eredità. L’usanza di dividere i terreni tra tutti i figli perché ognuno avesse il ricordo dei genitori portava spesso a frammentare la piccola proprietà rendendola sempre più povera. Non a caso i ricchi cedevano tutta l’eredità al figlio maggiore in modo da rimanere intatta la consistenza. Gli altri figli dovevano arrangiarsi: fortunati quelli che decidevano di farsi preti o suore perché potevano contare sulla dote. Riccardo si rese conto che non poteva andare a lavorare con il padre e doveva darsi da fare a trovare lavoro presso qualche proprietario in modo da avere un reddito abbastanza sicuro.

In ciò fu aiutato da Carmela, la bella fidanzata che si era trovato con il consenso dei genitori, che di nascosto si erano premurati di raccogliere tutte le informazioni possibili. Carmela non era andata proprio a scuola ed era arrabbiata con il destino che l’aveva fatta nascere in una famiglia povera. Con il fidanzato decisero che loro meritavano di più. Lei stessa cominciò a frequentare una casalinga scuola di ricamo dove rimase anche a lavorare, portandosi a volte anche il lavoro a casa. Riccardo cominciò a bussare alle porte dei proprietari terrieri. Si presentava bene, si vantava che conosceva bene i lavori della campagna, era fisicamente prestante e parlava un italiano abbastanza sciolto. La prima elementare dopo la guerra era comunque un titolo di valore.

Finalmente fu assunto e affidato in prova al massaro. Riccardo subito si mise all’opera dimostrando che quello che aveva detto presentandosi era vero. E il massaro lo prese a ben volere suscitando le invidie degli altri braccianti specie se più anziani. I problemi sorsero quando il massaro si ammalò e il padrone ne scelse un altro tra i suoi operai. Siccome non li conosceva, utilizzò come unico criterio l’età. Il prescelto si chiamava Salvatore e volendo dimostrare al padrone che era più redditizio di quello di prima cominciò ad angariare gli operai costringendoli ad orari massacranti senza la minima preoccupazione che questi avevano famiglia e quindi degli adempimenti da compiere. La pretesa più difficile da sopportare era che fissava una quantità di lavoro e si doveva fare anche se si faceva sera, tanto che a volte erano costretti a dormire in masseria sebbene la campagna non fosse lontana da Andria.

Incominciarono a ribellarsi anche le mogli per questa incertezza di orari. In particolare si lamentava Carmela che da oltre un anno si era sposata e non riusciva ad avere un figlio. Le malelingue erano in agguato e per una donna poteva essere uno smacco molto grave. Carmela approfittava delle assenze del marito durante il giorno per andare dal medico condotto, il quale, senza analizzare la complessa situazione prima le diede delle pillole poi cominciò a ragionare di posizioni mortificando di più Carmela che si vergognava di dire al marito come si dovevano mettere per rimanere incinta. Anche il medico pensava che i poveri era meglio che figli non ne facessero? La manfrina durò qualche tempo mentre aumentavano i dissapori tra marito e moglie perché Riccardo era sempre nervoso mentre la suocera di Carmela cominciava a sbuffare quando vedeva la nuora.

Stanca di questa situazione Carmela una domenica andò a confidarsi con il parroco, il quale, poveretto, era più imbarazzato della giovane signora. Una donna anziana, che stava sistemando i paramenti della Messa appena finita, origliò quello che si dicevano, come è giusto che faccia una donna che si rispetti. Alla fine si intromise: è quann Crist chiouv cha l’andrsoin facn l figgh. Il prete non capì e zittì la bizzoca. Anche Carmela non aveva capito ma voleva capire. Il giorno dopo andò a trovare la bizzoca per chiedere spiegazione. La santa donna non aveva esperienza e si limitò a dire che così diceva il padre che di figli ne aveva fatti sette. Alle insistenze di Carmela la vacanduie disse che ci vuole serenità e calma quando si fa l’amore per avere i figli. Carmela, ringraziò la pia donna e quando tornò il marito la prima cosa che gli disse fu: è quann Crist chiouv cha l’andrsoin facn l figgh. Riccardo prima cominciò a sfottere la moglie: cià t’ha ditt cha l figgh s facn p l’acqu. Carmela dovette spiegare al marito quello che le era accaduto. Il marito prima rimase perplesso, poi ebbe una idea: Carmè prpart ca la smmoin ca trois ava chiouv. Stu mamaun, replicò Carmela, stoim ind alla stoit angour. T doich c’ava chiouv i minn u firr, concluse lui.

Il giorno dopo Riccardo raccontò agli altri operai la storia della pioggia e tutti concordarono che un periodo di riposo per curare le mogli ci voleva. Quando verso il tramonto il massaro ignaro disse che avrebbero dovuto continuare fino a tardi per prima Riccardo, poi tutti gli altri, si ribellarono, incrociarono le braccia, si impadronirono dei traini e se ne tornarono a casa. Ci mise una settimana abbondante il massaro per capire che se lo avesse saputo il padrone per lui sarebbe stata la fine. Ma quei giorni per i braccianti e le relative mogli furono una pacchia. Quando finalmente il massaro andò casa per casa a pregare di tornare trovò i braccianti allegri e contenti ma a lui non dissero nulla. Tre mogli, tra cui Carmela, dopo qualche giorno si resero conto di essere rimaste incinte. Tutte le donne comunque erano diventate più loquaci e accoglienti. Gli operai fecero un patto tra loro: c Crist s n scord di fèchiouv, c pnzoim nieue ogni tand.

Ecco perché prima la pioggia risolveva i problemi, oggi invece li complica.