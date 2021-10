Oggi si celebra la 60esima marcia della pace Perugia-Assisi. Tra i tanti Sindaci presenti, vi è anche la Prima Cittadina di Andria, Giovanna Bruno, con il Dirigente scolastico del Cpia Bat, Paolo Farina.

Ed è proprio la Sindaca che, sui social, ha lasciato un messaggio sulla partecipazione della nostra città alla marica: «Anche Andria è in cammino per testimoniare e costruire, passo dopo passo, la città della pace.

Ci siamo, a ripercorrere il significato di questa Perugia-Assisi, ormai giunta alla sua sessantesima edizione. Tantissime le città e i sindaci in marcia con noi. Insieme all'istituto scolastico del CPIA, simbolo di multiculturalità e integrazione, portiamo tutta la nostra Comunità in questo viaggio laico di comunione tra i popoli.

È una marcia in difesa di tutti i diritti, che quest'anno ha anche il significato di condannare in maniera decisa ogni forma di violenza, come quella dell'aggressione alla sede della CGIL di Roma.

Andria desidera essere casa per tutti e con tutti, per chi arriva da altri paesi del mondo e vorrebbe solo attraversarla, per quanti vi giungono e vogliono abitarla, per quanti ci sono nati e vogliono viverla sempre di più, per quanti la sognano da lontano e vorrebbero tornarci, per quanti la immaginano bellissima e ogni giorno si impegnano perché sia un luogo d’amore pieno sempre, sempre, sempre. Buona domenica di Pace».

Inoltre, sulla manifestazione ad Andria della Cgil sui fatti accaduti ieri a Roma ha dichiarato: «Impossibilitata ad essere fisicamente presente presso la camera del lavoro di Andria, mi sono unita alla rappresentanza CGIL in marcia da Perugia ad Assisi per testimoniare percorsi di pace e di salvaguardia di tutti i diritti. No alla violenza, "cura" é il nome della Pace. Solidarietà alla CGIL per il vile attacco subito a Roma. Condanniamo sempre e ovunque qualunque forma di violenza e ringraziamo chi orienta la propria azione alla cultura della pace sociale».

Il Prof. Paolo Farina: «è una gioia e un onore essere qui e ringraziamo la Sindaca per la sua partecipazione. Dovevamo portare qui i nostri studenti per dimostrare l'importanza della costruzione di ponti e non di muri».