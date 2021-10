Forum ambiente "Ricorda Rispetta": «Bene il trasferimento dei bus in largo Ceruti»

La decisione di spostare la fermata dei bus da Piazza Bersaglieri d’Italia a Largo Ceruti, nella Zona 167 Nord Terzo Comparto, fa esultare i Rappresentanti del Forum Ambiente “Ricorda Rispetta” di Andria.

È stato il Presidente Giovanni Massaro a ricordare come nel corso del primo incontro con la Sindaca Giovanna Bruno del Tavolo Cittadino Permanente sull’Ambiente: ​«avevamo sollecitato la soluzione di trasferire in largo Appiani o in alternativa in largo Ceruti il Capolinea degli autobus al fine di migliorare la circolazione automobilistica lungo le vie di accesso a P.zza Bersaglieri nonché per ridurre sensibilmente la dispersione di inquinanti nell'aria. Si tratta di una decisione importantissima e storica per la nostra città. E' certamente una decisione che da un lato soddisfa le necessità legate alle necessità determinate dai lavori di adeguamento della rete ferroviaria, dall’altro rappresenta dal punto di vista ambientale un enorme passo in avanti con l’eliminazione di un problema atavico che tanti danni ha causato all’Ambiente e alla salute pubblica. Un luogo, quello in Piazza Bersaglieri d’Italia, ormai assolutamente inadeguato ad accogliere il capolinea degli ormai numerosissimi autobus che vi stazionano.

Quindi il nostro plauso alla decisione dell’Amministrazione comunale che recepisce anche una nostra sollecitazione mettendo al primo posto la Tutela Ambientale e l’organizzazione logistica dei flussi veicolari. A tal proposito nella prossima riunione del Tavolo Tecnico procederemo con la presentazione del Codice comportamentale per evitare la permanenza dei mezzi in sosta con i motori accesi. Anche questa problematica, con il trasferimento del Capolinea in largo Ceruti, sarà sicuramente ridimensionata moltissimo riducendo significativamente la dispersione nell'aria di agenti inquinanti».