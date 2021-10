La Sindaca Bruno nella top ten dei sindaci pugliesi

Pubblicata da Amazing Puglia la classifica dei 10 sindaci dell'anno che vedono in settima posizione la sindaca Giovanna Bruno. Nella lunga intervista alla prima cittadina andriese affrontati i temi cruciali della campagna elettorale: la "rivoluzione gentile" messa in atto: «...Ha preso in mano un Comune con debiti per 80 milioni di euro e a rischio defalut, servizi azzerati, degrado morale ed evasione fiscale diffusi. Ma lei è folle e sognatrice. E vuole dare una svolta. A cominciare dalle parole...» Un estratto dell'articolo.

Ecco la classifica:

1) Rinaldo Melucci (Taranto);

2) Antonio Decaro (Bari);

3) Tony Matarrelli (Mesagne);

4) Pippi Mellone (Nardò);

5) Dina Manti (Corigliano d’Otranto);

6) Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia);

7) Giovanna Bruno (Andria);

8) Francesco Zaccaria (Fasano);

9) Gianfilippo Mignogna (Biccari);

10) Giorgio Toma (Matino).