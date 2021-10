Arrivano due droni in dotazione alla Polizia Locale per scovare gli incivili dei rifiuti e dei roghi Copyright: AndriaLive

Due droni in dotazione alla Polizia Locale grazie alla donazione dell'onorevole Giuseppe D'Ambrosio: si è tenuto ieri l'incontro tra le parti in questione alla presenza dell'Assessore Colasuonno e del Comandante Zingaro:

«I roghi e gli abbandoni dei rifiuti - ha dichiarato D'Ambrosio -, spesso collegati, nelle periferie e nelle campagne della nostra città, sono un problema enorme sul quale tanti si sono spesi a parole ma pochissimi nei fatti.

Ed allora, dovendo restituire come sempre volontariamente una parte del mio stipendio, in una chiacchierata con l'Assessore Colasuonno, che ringrazio per la solita disponibilità, ho deciso di acquistare e donare al Comune di Andria, due droni capaci di poter scovare, filmare e fotografare gli autori di questi gesti ignobili che minano il nostro ambiente e la salute dei cittadini, la salute dei nostri figli! Devono essere puniti senza pietà!

Solo un appunto però! Mi rivolgo al Sindaco Bruno per ribadire che ritengo inaccettabile che dopo un anno di sua amministrazione, Andria non abbia ancora un Assessore all'Ambiente visti gli enormi problemi che la città manifesta. Gli equilibri tra partiti della sua coalizione insieme ad alcuni consiglieri comunali che fanno finta di essere all'opposizione, con tanti alla ricerca di nomine e di incarichi, non possono essere una giustificazione per una mancanza del genere verso i cittadini andriesi.

Del resto, Sindaco Bruno, cominciano ad essere un po' troppe le parole (chiacchiere direbbe un andriese!) e troppo pochi i fatti! Io, anche questa volta, il mio l'ho fatto, ed ora metta in uso questi Droni e magari nomini anche un Assessore all'Ambiente per poter conferire ed aiutare gli andriesi».

«Posso solo ringraziare l'onorevole - ha commentato l'Ass. Colasuonno - per questa attenzione verso la sua città: sono dei mezzi in ausilio utili alla città in un momento in cui tanti si lamentavano dei vari fuochi d'artificio e altro. Speriamo di poter essere più incisivi ora con questi mezzi e contrastare attività che danno molto fastidio alla città».

«Noi non possiamo essere dovunque - ha chiosato il Comandante Zingaro -, i cittadini sono ovunque, quindi dove non arriviamo noi devono essere loro a segnalare: con l'aiuto di questi droni cercheremo di fare quanto meglio possibile per il problema dei roghi e altro. Con questa strumentazione speriamo di riuscire a sopperire anche alla mancanza di personale con la tecnologia»