Non sarà il vecchio Safer Traffic Mobile a vigilare per le strade di Andria a supporto dei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Loclae, ma si tratterà di un nuovo software acquistato dal Comune di Andria ad un costo, una tantum, di circa 10 mila euro.

Una spesa molto più contenuta rispetto al vecchio sistema di rilevamento delle infrazioni, se si pensa che il vecchio sistema, dismesso dall'attuale amministrazione, costava 11mila euro mensili di noleggio: il sistema permetterà comunque di verificare in maniera capillare tutti i veicoli che si incrociano.

Per gli automobilisti indisciplinati cambia poco. Entro fine anno, così come dichiarato dall'Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno e dal Comandante della Polizia Locale Riccardo Zingaro, il sistema entrerà in funzione e ci si auspica di ncrementare la sicurezza sulle strade, ridurre l'incidentalità e migliorare la qualità della vita.

Nel video le dichiarazioni.