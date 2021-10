«Una giornata da ricordare all'ombra di Federico II. Non potevamo rispondere che presente alla iniziativa “Alta Murgia Pulita” organizzata dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia nei giorni 9-10 e 16-17 Ottobre. Cosi, ieri mattina - dichiarano i referenti di 3place - armati di bustoni, guanti, pinze, casacche e tanta voglia di fare ci siamo recati ai piedi di Castel Del Monte. Al nostro arrivo troviamo il signor Savino e Vito, Valeria e il piccolo Mattia (di 8 anni), che avevano letto dell'evento ed hanno deciso di aderirvi.

Ci inoltriamo nella magnifica, ma mal mantenuta e non rispettata (da tutti noi Umani) Pineta di Castel del Monte, ed iniziamo a trovare i primi rifiuti, tra i quali segnaliamo:

un pezzo di tessuto marrone (dovuto alla terra) che abbiamo scoperto poi essere una SCIARPA, completamente sotterrata;

una bustina di prodotto energetico per sportivi, scadenza Settembre 2014;

una borraccia Gist Italia, sempre di sportivi, sembrerebbe di qualche anno fa;

una lattina di birra, arrugginita, anch'essa datata una rete di recinzione che era diventata manto erboso;

un sacco di immondizia completamente sotterrato;

una lattina di Fanta, datata anche lei.

E poi tanto vetro, tanta plastica, e rifiuti di vario genere...sempre però di derivazione deficienza umana, sia chiaro. Sorry, volevamo dire solo umana. Eravamo in 15: quindici umani che tentavano di sensibilizzare tutti coloro che trovavano davanti, con le loro azioni; si ma serviva qualcosa di più, un qualcosa di originale e impattante. Eh niente ci è balenato per la testa di metter su un corteo, una processione, definitelo come volete, in cui a essere venerato era il signor rifiuto abbandonato dall’essere umano.

Così passando tra la gente, i turisti, portiamo in mano i nostri sacchi, la rete recuperata, da Taverna Sforza sino ai piedi della scalinata di Castel del Monte. Non potremmo mai sapere quanto con questa azione di cleanup oggi abbiamo smosso, come coscienze.

Un dato di fatto sono gli 11 sacchi di rifiuti riempiti. Un dato di fatto sono gli 8 nuovi volontari che oggi si sono uniti a noi donando tempo ed energie alla Comunità locale, ed a quella planetaria. Un dato di fatto è la disumanità riscontrata in quello che si è trovato: non è possibile che nel 2021, con tutto ciò che si conosce in merito alla crisi climatica, un essere vivente di questo Pianeta pensa ancora che sia possibile abbandonare in ambiente un oggetto...e che quell'oggetto non abbia nessuna ricaduta, nessuna conseguenza, sulla vita nei decenni, nei secoli.

Ringraziamo l'Ufficio Ambiente del Comune di Andria per il coordinamento, la ditta Sangalli per il ritiro rifiuti, il Centro Ricerche Bonomo per l'ospitalità, Fare Ambiente Andria per la estrema disponibilità, Parco Nazionale dell'Alta Murgia per la cordialità.

E ringraziamo quei quindici volontari che oggi hanno donato a tutti noi una azione che vale oro».