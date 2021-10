"Fondazione Bonomo per la Ricerca in Agricoltura" riapre alle comunità del territorio. Nel week end appena trascorso si è tenuta la manifestazione "Murgia in tavola: itinerari sensoriali del gusto". Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale e il patrocinio della Provincia BAT e del Comune di Andria, ha visto la partecipazione del Presidente Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura, Maria Carbone, che con evidente commozione ha ringraziato i presenti ed ha auspicato una sinergia tra le varie istituzioni affinché si possa rilanciare il turismo, la cultura enogastornomica, la ricerca e la formazione.

Presente anche il presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, che ha anticipato la volontà, condivisa con la Regione Puglia, di realizzare all’interno della Fondazione Bonomo un ostello della gioventù e di riattivare il centro ricerche attraverso l’utilizzo dei fondi che arriveranno con il PNRR.



Tutti d’accordo, il Presidente Parco Nazionale Alta Murgia, Francesco Tarantini, il Presidente GAL "Le Cittá di Castel del Monte", Michelangelo De Benedittis, e l’Assessore al Marketing Territoriale, Cesareo Troia, nell’esigenza di fare rete per migliorare strutture e servizi a beneficio di fruitori e operatori del settore che alle prime propaggini di Castel del Monte ci lavorano.



Serve snellire la procedura burocratica per autorizzazioni e per lavori di manutenzione dei luoghi: si pensi alla realizzazione di un varco telecomandato all’ingresso della collina che porta a Castel del Monte e che deve sostituire definitivamente le transenne, ma si pensi anche alla responsabilità (spesse volte rimpallata tra enti) della pulizia dei luoghi, a partire dalla pineta attorno al maniero federiciano. Non da ultimo l’accesso all’info point e tanti altri punti di debolezza che sarebbero superabili con un po’ di buonsenso e maggiore collaborazione tra enti e istituzioni. Evidente la necessità di una cabina di regia per dare tempi certi alle numerose incombenze da risolvere.



Convegno a parte, la due giorni ha visto gustosi assaggi di prodotti tipici, tutti da valorizzare adeguatamente magari tramite una visione d’insieme ed una comunicazione più calzante ai punti di forza degli stessi. L’oro verde di Andria, assieme ai confetti, vini, taralli e alla straordinaria manifattura artigianale devono essere rivalutati e rilanciati a beneficio delle future generazioni e di tutti i turisti che quotidianamente giungono a Castel del Monte. Perché non immaginare un mercatino del gusto permanente anche lì?



Il prof. Vito Nicola Savino, Presidente Fondazione ITS Agroalimentare, ha rimarcato la necessità di formare adulti preparati e consapevoli che facciano del nostro territorio un fiore all’occhiello per l’intera nazione ed anche oltralpe. Vedremo nei prossimi mesi cosa sarà in grado di raccontarci la fondazione Bonomo e i suoi attori principali a beneficio di tutte le nostre comunità a partire dalla nostra Andria, spesse volte troppo distante dal maniero ottagonale, dalla sua storia e le sue infinite meraviglie.