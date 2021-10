Candidate 5 scuole dell'infanzia andriesi a finanziamenti ministeriali per 1,2 mln di euro

Sono le materne Carella di via Bisceglie, Morante di via Martiri di Belfiore, Lorenzini di via Malpighi, Rosmini di via Bari e Saccotelli di via Firenze, le scuole materne candidate, con l'approvazione in giunta del relativo progetto, a finanziamenti ministeriali dedicati per la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico. I progetti di fattibilità tecnica approvati in giunta riguardanti le cinque scuole materne presentano un costo complessivo di 1,219 milioni di euro e a redigerli sono stati i tecnici del Servizio Lavori Pubblici che hanno coordinato i tirocinanti ingegneri, architetti e geometri tirocinanti da poco tempo impegnati nei settori tecnici del Comune.

«Prosegue - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte - l'attenzione al patrimonio comunale attraverso questa candidatura. É stato decisivo l'apporto, con il coordinamento degli uffici, assicurato dai tirocinanti impegnati nella realizzazione dei cinque progetti di fattibilità tecnico economica. Si ringraziano perciò i ragazzi impegnati, l'ing. Dario Scamarcio, l'arch. Michele Maria Giorgino, l'arch. Elisabetta Fuzio, l'arch. Stefano Paradiso, l'arch. Adriana Catino, l'ing. Fabiana Iodice, l'arch. Paola Di Chio, il Geom. Bogdan Korolyov. Insieme a loro ringrazio il funzionario dei Lavori Pubblici, ing. Paolo Bavaro, il dirigente del settore, arch. Pasquale Antonio Casieri. Proseguiamo quindi - conclude Loconte - il lavoro di valorizzazione del patrimonio comunale secondo i criteri della sostenibilità ambientale nel rispetto del quadro normativo attuale».