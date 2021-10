Lunedì 1° novembre mercato regolare

Derogando al Regolamento del Mercato Settimanale adottato con deliberazione n.15/2005, l'Amministrazione autorizzerà lo svolgimento del Mercato lo stesso lunedì festivo del 1° novembre. La deroga, condivisa nel corso dell'incontro tenutosi oggi con le organizzazioni di categoria, è quella prevista dall'art. 2 del regolamento che prevede che, qualora il mercato settimanale ricada in giorno festivo, si possa tenere il giorno successivo.

Poiché però il 2 novembre è giorno di svolgimento di altri mercati settimanali in altre città della regione, l'Amministrazione – sottolinea l'assessore alle Attività Produttive, dr. Cesareo Troia - «si è fatta carico delle esigenze degli operatori e ha disposto che il mercato si terrà lunedì 1° novembre. Si terrà garantendo tutti i servizi del caso e, tenendo conto che sono state verificate criticità dell'area mercatale durante il suo svolgimento e alla sua conclusione, sono state varate oggi, nel corso della riunione, una serie di misure idonee per raggiungere l'obiettivo di un'area mercatale pulita con isole ecologiche, cassonetti, distribuzione di sacchetti per raccogliervi rifiuti, anche differenziati. Quindi alla fine del mercato vorremmo avere l'area mercatale il più possibile pulita ed ordinata e questo non solo per assicurare la qualità e sostenibilità del mercato e dei consumatori che lo frequentano, ma anche nell'interesse degli stessi operatori».