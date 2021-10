Ricordo di Antonio, Francesco e Gabriele: l'Itis non dimentica gli studenti morti il 12 luglio 2016

Candidate 5 scuole dell'infanzia andriesi a finanziamenti ministeriali per 1,2 mln di euro

Sono le materne Carella di via Bisceglie, Morante di via Martiri di Belfiore, Lorenzini di via Malpighi, Rosmini di via Bari e Saccotelli di via Firenze: approvati in Giunta i progetti per la manutenzione straordinaria