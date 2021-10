In arrivo al Comune di Andria personale per l'attuazione del Recovery plan

Dopo l'espletamento del criticato concorso per l'assunzione di 2800 tecnici al sud per l'attuazione del Recovery plan si sta procedendo con la distribuzione dei vincitori negli enti assegnatari.

Al Comune di Andria, così come previsto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, sono state assegnate quattro unità, di cui un amministrativo giuridico, due per la progettazione e animazione territoriale e un analista informatico.

Gli assegnatari dovranno essere assunti entro il 31 ottobre e il costo annuale, pari a euro 153.464,92, sarà a totale carico della detta Agenzia che trasferirà le risorse all'ente non appena saranno completate le procedure di assuzione, così come deciso ieri dalla Giunta comunale che ha deliberato in tal senso.

Una piccola iniezione di personale a tempo determinato (3 anni) che si spera possa contribuire alla crescita dell'ente, sfruttando le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.