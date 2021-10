Isabella Fusiello è il nuovo questore di Bologna

Una nuova ed entusiasmante esperienza professionale per il questore Isabella Fusiello a cui è stata attribuita la guida della Questura di Bologna dove si insedierà lunedì 25 ottobre.

Dopo un’esperienza in qualità di Questore di Padova, durata circa un anno e mezzo, è stata nominata ieri dal Capo della Polizia di Stato, a ricoprire l'incarico di responsabile della Pubblica Sicurezza nella città delle due torri, una più importanti dello stivale.

«Tornare a Bologna – commenta il Questore Fusiello - è un po’ tornare a casa». Isabella Fusiello è la prima donna, nella storia della polizia in quel di Bologna, a ricoprire l’importante ruolo. Nella stessa città, durante l’estate del 1989, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, ruolo ricoperto sino al novembre 2002, trascorrendo una parte importnate della sua carriera.

«Auspico un lavoro finalizzato a migliorare la qualità della vita a Bologna - ha detto il nuovo questore – così come ho fatto nelle altre città dove ho lavorato».

Andriese, 61enne, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Bari, nel 1985 Isabella Fusiello entra nel corpo di Polizia in qualità di vice commissario e al termine del corso di formazione è stata indirizzata alla Scuola Caips di Abbasanta, in Sardegna, per poi passare alla Questura di Nuoro, (Divisione Anticrimine – sezione Misure di Prevenzione, poi dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale).

Alla Questura di Bologna nell’estate del 1989, con incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, fino al 2002. È passata poi a dirigere la Divisione Stranieri al dipartimento della Pubblica Sicurezza nella capitale. Segue la direzione del Commissariato di Imola e, successivamente, la Divisione “Stranieri alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Frontiere del Dipartimento di PS”. È stata anche dirigente della Polaria al Marconi. Nominata vicario del questore di Ferrara nel 2009, dopo aver frequentato l’Alto Corso di Formazione per le Forze di Polizia, nel 2012 è stata nominata dal Capo della Polizia Questore di Cuneo. Ha guidato dunque la questura di Reggio Emilia dal 2014 al 2017 e quella di Trieste. Nel 2019 torna a Roma, presso il Ministero dell’Interno, alla segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, segue poi la direzione delle Questure di Potenza e di Padova. Negli ultimi anni è stata anche incaricata dal direttore generale della Pubblica sicurezza, il dott. Franco Gabrielli, di seguire i lavori della questura di via Indipendenza.

Alla Dottoressa Fusiello, giungano gli auguri di tutta la comunità andriese e della nostra redazione.