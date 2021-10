Andria, verso la costituzione del forum animalista

Nella sede dell’Associazione di Volontariato “Io Ci Sono!” di Andria, in via Piave, 63, lo scorso 11 ottobre, si sono riuniti i rappresentanti di alcune Associazioni ed Attivisti Sociali che operano nell’ambito del controllo, prevenzione e attenzione al fenomeno del randagismo nella città di Andria.

Dopo un’attenta analisi della situazione, supportata anche dai dati forniti dai volontari presenti numerosi, dando seguito agli incontri tenutisi presso la Sala Formazione della Polizia Locale, su convocazione dell’Assessore alla Sicurezza, dott. Pasquale Colasuonno e del Comandante della Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro, con la presente, oltre a comunicare la decisione di voler costituire il Forum Animalista della Città di Andria (FAA), coinvolgendo ulteriori realtà associative e singoli attivisti, il costituendo forum (a cui ha aderito anche il forum Ricorda, Rispetta) chiede all'amministrazione i seguenti interventi urgenti:

1. Informazioni circa la realizzazione dell’interessante intervento pubblico finalizzato all’individuazione, attraverso manifestazione di pubblico interesse, della figura del Veterinario comunale. Tale istituzione risolverebbe immediatamente le numerose problematiche riscontrate in merito agli interventi dei Veterinari che, ad oggi, non risultano essere soddisfacenti, anche in relazione ai vincoli ed alle limitazioni imposte dalla legge rispetto ai loro interventi;

2. Intervento da parte del comune di Andria presso la ASL BT ai fini di conoscere le motivazioni alla base della paventata sospensione delle procedure di selezione pubblica della figura dell’accalappiacani. Nel cosa assumere anche informazioni presso il locale Centro per l’Impiego. Ad oggi l’assenza di tale importantissima figura comporta l’aggravarsi del fenomeno del randagismo diffuso sul territorio;

3. Intervento da parte del comune di Andria presso la ASL BT al fine di sollecitare un programma di sterilizzazioni che, ad oggi, vede la città di Andria in progressivo ritardo rispetto a quanto accade nelle altre città della Provincia, in particolare a Barletta ed a Canosa ove il servizio sta funzionando in termini numerici di sterilizzazioni ed organizzativi;

4. Intervenire in alcune particolari aree e zone del territorio cittadino al fine di attuare un servizio diffuso e capillare di bonifica di tali aree particolarmente soggette alla presenza di animali quali cani e gatti, anche e soprattutto per evitare conseguenze di natura sanitaria con ripercussioni negative sulla salute e sulla sicurezza pubblica;

5. Poiché i volontari hanno lamentato la difficoltà di reperire un luogo ove custodire, anche temporaneamente, gli animali che necessitano di cure ed interventi, anche sanitari, si chiede all’amministrazione comunale la disponibilità di un immobile da affidare in autogestione in modo da poter far fronte a tale esigenza che è diventata una vera e propria emergenza cittadina;

Il costituendo Forum Animalista intende, infine, avviare una capillare campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, utilizzando tutti gli strumenti divulgativi, cartacei ed in forma elettronica oltre che attraverso i mass media, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ai seguenti comportamenti virtuosi:

a. rispettare le disposizioni e le norme vigenti in materia di raccolta delle deiezioni degli animali;

b. provvedere alla dotazione di microchip per i propri amici a quattro zampe secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

c. attenersi al divieto assoluto di abbandono degli animali consapevoli delle sanzioni civili e penali previste in tal caso;

d. avere sempre cura ed attenzione affinché i propri animali non arrechino disturbi per una civile e pacifica convivenza, avendo altresì cura di rispettare l’obbligo di indossare la museruola ed evitare che l’animale possa restare privo del guinzaglio;

Ai fini di tale Campagna di Sensibilizzazione si ritiene opportuno che l’Ente Pubblico si attivi per inserire la suddetta all’interno di ogni sua iniziativa pubblica, anche attraverso i mass media e social, previa intesa sulla forma e sulla natura dei messaggi da divulgare.

Da parte del Forum Animalista sarà attivato un percorso formativo rivolto ai Volontari per rapportarsi adeguatamente alle esigenze richieste in materia di custodia, cura ed attenzione agli animali.

Alla luce di quanto sopra il costituendo Forum animalista chiede un incontro con l'amministrazione.