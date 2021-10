L’appuntamento tanto atteso con la quinta edizione della Camminata tra gli Olivi si è svolto anche quest’anno in un clima conviviale e sereno che ha permesso a tutti di conoscere più da vicino il lavoro di tanti produttori nonché ambasciatori del nostro “oro verde”.

Con il suo format originale, la Camminata tra gli Olivi si è rivelata un mix vincente di tradizione, cultura e passione per la nostra terra, per le nostre radici, che rappresentano un grande orgoglio per chi vive e lavora nelle città dell’Olio.

Aperta dal Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, e dal Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, ha visto la partecipazione di quasi 1100 “camminatori”.

Partita nei fondi dell’azienda agricola del Conte sita in Contrada Zagaria, alle porte di Andria, e patrocinata dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio e dall’Assessorato Comunale alle Attività Produttive, la camminata è stata di alcuni chilometri tra olivi e passeggio rurale.

Un percorso alla riscoperta non solo del patrimonio olivicolo territoriale, ma anche a tutela dell’ambiente, della Cultura, e delle qualità della grande comunità andriese.

Nel corso del suo intervento di saluto, il Sindaco, Giovanna Bruno ha ringraziato tutti i partecipanti, le Associazioni che hanno collaborato, il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, gli uffici comunali, e l’Assessore, Cesareo Troia, per aver sostenuto l’iniziativa.

Parte dei forndi raccolti dalle quote di partecipazione all'evento saranno destinati alle seguenti associazioni: Giorgia Lomuscio Tutto per amore; Si può fare; Centro Zenith, Calcit e Madonna dei Miracoli.