La Sindaca riceve l'Amministratore di Arca Puglia Centrale

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha ricevuto questa mattina, a Palazzo di Città, l'Amministratore di Arca Puglia Centrale (ex Istituto Autonomo Case Popolari), avv. Piero De Nicolo. La visita fa parte di un programma di ascolto diretto, che l'Amministratore di Arca sta facendo, delle problematiche relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nel territorio.

Le visite sono iniziate oggi da Andria come primo comune della Bat, dopo quella fatta ieri a Bari.

Al colloquio con la Sindaca è seguita la visita del Presidente De Nicolo all'ufficio Arca situato nel Palazzo di Città, sul quale si sta concordando un ampliamento.

«Ci sono tante opportunità da cogliere per dare nuovo slancio all'edilizia residenziale pubblica. Andria – sottolinea la Sindaca Bruno – ha ottenuto importanti finanziamenti per i progetti PINQUA, che in gran parte interesseranno proprio nuovi alloggi e riqualificazione degli esistenti. La proficua collaborazione con ARCA Puglia sarà perciò dirimente per le positive ricadute economiche sulla comunità. All'Avv. De Nicolo, professionista preparato e meticoloso, gli auguri di buon lavoro».

A sua volta l'Amministratore di Arca , avv. De Nicolo, ha assicurato «ogni più ampia collaborazione al Comune di Andria. Ringrazio in particolare sindaca Bruno – ha aggiunto – per la disponibilità data all'allargamento della sede degli uffici posti a Palazzo di Città, il che che consentirà di ampliare i servizi resi e di migliorarne la qualità».