Parte da Andria il ciclo di eventi regionali per la presentazione del "Libro Bianco del Verde"

Si parte dalla Puglia, il prossimo 2 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, dalle 16,00 alle 19,00, con il primo evento regionale di presentazione del “Libro Bianco del Verde”, a valle di quello nazionale tenuto a Roma lo scorso 12 ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.

Oltre 50 i contributi tecnico-scientifici contenuti nel prodotto editoriale, a firma di professori universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso titolo e con differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, parchi e giardini, pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente, della qualità e della salubrità delle nostre città.

Il Libro Bianco del Verde è articolato in 3 volumi: il primo “per un Neo-Rinascimento della cura e della gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specialistico della “emergenza pini in Italia”; il terzo, il “Quaderno Tecnico”, raccoglie e presenta nelle loro specificità le aziende e i professionisti che hanno voluto aderire e sostenere l’iniziativa.

L’evento di Andria il prossimo 2 novembre - presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale - apre agli incontri regionali, per entrare nel merito delle soluzioni e delle proposte che possono migliorare la pianificazione, la progettazione, la gestione e la cura del verde nelle nostre città. Ma sarà anche un pomeriggio rivolto ai Cittadini, per proporre un nuovo approccio, prima di tutto culturale, al valore e alle potenzialità che la “cura” del verde può determinare sulla salute delle persone, sulla qualità ambiente, oltre che per la bellezza e la salubrità degli spazi in cui viviamo.

Dopo Roma, Andria accoglie e si fa promotrice del percorso del Libro Bianco del Verde, un percorso lungo ambizioso che si fonda sul coinvolgimento attivo e propositivo di quanti credono alla possibilità di riportare la Natura in città.