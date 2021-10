Al via il 4^ corso informativo e formativo sull'affido familiare

Il Servizio Affidi del Comune di Andria, Servizio integrato territoriale per l’affidamento familiare, in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 149/2001 ha organizzato per l’anno 2021 incontri di info-formazione e preparazione per le famiglie ed i single che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere minori in affidamento.

Il 4° Corso Informativo e Formativo sull'affido familiare sarà effettuato presso la sala riunioni del Chiostro San Francesco durante il bimestre novembre-dicembre 2021 e si articolerà in 5 incontri che si realizzeranno nelle date e negli orari di seguito indicati: 09 - 11- 16 - 23 novembre / 02 dicembre 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

L'Affidamento Familiare è un intervento temporaneo di protezione del minore che si attua al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi, accuditivi ed educativi quando la sua famiglia è in gravi difficoltà e non è in grado di assicurargli l’assistenza morale e materiale.

Il “Servizio Affidi” è costituito da un' équipe territoriale integrata, composta da Assistenti Sociali del Settore Socio-Sanitario del Comune di Andria e da Assistenti Sociali e Psicologi del Consultorio Familiare della ASbat che da tempo opera nel territorio locale e che ha il compito di sensibilizzare, informare e formare i cittadini interessati all’accoglienza di minori italiani e stranieri in difficoltà.