Lavori interramento ferrovia: variazioni della viabilità su via Tintoretto e via Vaccina

Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.321 del 25/10/2021, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l'esecuzione dei lavori di movimentazione delle barriere new-jersey da collocarsi in adiacenza dei muri di recinzione della ferrovia, in attesa della definizione delle aree interessate dalla cantierizzazione, ha istituito su:

via Tintoretto, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, dal 26 al 28/10/2021, dalle ore 08:30 alle ore 18:00;

Piazza Soffici, il divieto di fermata e sosta solo sul lato prospiciente la ferrovia, dal 26 al 28/10/2021, dalle ore 08:30 alle ore 18:00;

via Padre Nicolò Vaccina, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, dal 03 al 05/11/2021, dalle ore 08:30 alle ore 18:00.