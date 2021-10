Mercato settimanale, Montaruli: «Perché non mettere a bando i posti lasciati liberi?»

Un mercato in progressivo decadimento quello settimanale del lunedì ad Andria. Uno dei mercati più interessanti e numerosi dell’intero Meridione d’Italia che oggi continua a scontare la totale assenza di attenzione e di riqualificazione al punto che sono decine e decine i posteggi lasciati liberi dai concessionari o revocati. Una situazione che il Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, denuncia pubblicamente sollecitando l’amministrazione comunale a smetterla di far finta di nulla senza assumere i provvedimenti urgenti.

Queste le parole di Montaruli: «assistiamo ad un generale decadimento delle attività mercatali nella città di Andria. A cominciare dall’ormai quasi totale dismissione delle due storiche Piazze cittadine, luogo di scambi commerciali ma anche di aggregazione sociale, fino al mercato settimanale. Il mercato del lunedì, infatti, vive un progressivo degrado e stato di abbandono. Quelle decine e decine di posteggi liberi vanno riassegnati previo Bando pubblico di miglioria che il comune di Andria non intende effettuare, trasgredendo anche a quanto previsto dalla legge regionale.

L’assenza del Documento Strategico del Commercio continua non solo a far perdere soldi pubblici al comune di Andria ma anche a mantenere l’intero Comparto Commerciale in uno stato di deregolamentazione e di incertezza che spinge gli imprenditori ad investire in altre realtà.

Ad un anno dall’insediamento di quello che avrebbe dovuto essere il cambiamento ancora neppure uno spillo si è mosso e questo non può essere taciuto perché chi tace dovrebbe spiegarlo perlomeno a i suoi adepti. Noi, ancora una volta, invitiamo l’Amministrazione comunale ad assumere i provvedimenti urgenti ed inderogabili: a trasferire immediatamente le postazioni di via Bruno Buozzi nella nuova area adiacente, come già deciso ed a pubblicare il Bando di miglioria che deve essere aperto a tutti i concessionari di posteggio, nel rispetto della legge.

Attendere l’emergenza dell’interramento della ferrovia per assumere decisioni azzardate ed autocratiche non sarebbe un buon esempio amministrativo né un corretto comportamento istituzionale quindi si proceda immediatamente a quanto deve essere fatto, anche per evitare il declino totale del mercato con un’emergenza occupazionale della quale sarebbe curioso sapere chi dovrebbe farsene carico vista l’assenza di qualunque iniziativa in tal senso da parte dell’Ente Pubblico».