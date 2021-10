Lavori interramento, aggiornate le variazioni della viabilità su via Tintoretto e via Vaccina

Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.324 del 27/10/2021, del Settore Mobilità e Viabilità che, per i lavori di interramento della linea ferroviaria e della stazione nel centro urbano di Andria, nello specifico per l’esecuzione dei lavori di movimentazione delle barriere new-jersey, ha istituito:

il divieto di fermata e sosta sul lato sinistro di via Tintoretto, tratto e direzione compreso tra viale Gramsci e via Giotto e su ambo i lati nel tratto a doppio senso di marcia compreso tra via Giotto e piazza Soffici, sino a cessata esigenza;

l'istituzione della sosta parallela al senso di marcia, sul lato destro di via Tintoretto, tratto e direzione compreso tra viale Gramsci e via Giotto, sino a cessata esigenza con lo spostamento della sosta a pagamento del lunedì sugli stalli di sosta del lato destro;

su via Tintoretto, tratto compreso tra viale Gramsci e piazza Soffici, l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, dal giorno 02 al giorno 05/11/2021, fatta eccezione per i veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori.

L'assessore al ramo, Pasquale Colasuonno, ha dichiarato: «​​​​​​​come avrete notato sono iniziate alcune piccole modifiche alla viabilità urbana utili allo svolgimento dei lavori d’interramento della ferrovia. Nei prossimi mesi seguiranno altre variazioni di questo tipo di cui daremo di volta in volta tempestiva comunicazione. Sarà una stagione delicata per la mobilità ad Andria, ma la città al termine dei lavori ne uscirà rigenerata. Qualche sacrificio adesso per vivere in una città nuova domani».