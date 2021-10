Un progetto possibile per l’Azienda Agricola Paparicotta

Il 12 novembre 2021 scade l’avviso pubblico, per i Comuni di Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, per presentare progetti finalizzati alla creazione di Ecosistemi dell’Innovazione nel Mezzogiorno d’Italia. L’avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del Ministero Italiano per il Sud, è il primo atto orientato a realizzare uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che promuove la Ricerca e lo Sviluppo dei territori italiani.

«Il Comune di Andria, di comune accordo con la Provincia di Barletta-Andria-Trani, a mio avviso, potrebbe presentare un progetto per l’Azienda Agricola Paparicotta, Masseria e azienda storica del nostro territorio, per candidare un progetto di rinascita e sviluppo del Lavoro, finanziabile dal Ministero per un importo massimo di 90 milioni di euro, avente per oggetto un progetto per il Recupero del complesso immobiliare e territoriale di carattere storico, sub urbano e marginalizzato - commenta l'arch. Domenico Tangaro - .

Un luogo e un’occasione per il Comune di Andria e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, per riprogettare immobili e territori, ricadenti nell’agro della Città di Andria, nella campagna del Nord Barese in prossimità del Parco Rurale dell’Alta Murgia.

La finalità dell’avviso pubblico risiede nel voler promuovere progetti che possono elaborare Valori Innovativi, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione di siti e luoghi urbani e suburbani, in cui aree e edifici storici senza una specifica funzione odierna, possono trasformarsi in luoghi di Ricerca e Sperimentazione che, il Comune di Andria, di comune accordo con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (proprietaria dell’immobile e dei territori di pertinenza) insieme all’Università di Bari - Facoltà di Agraria e le Imprese del Settore Agro-Alimentare, possono elaborare e candidare con un unico progetto condiviso.

Operando in tal senso è possibile, per il Territorio e i Comuni limitrofi, beneficiare dei primi contributi economici del PNRR, per attuare Sviluppo Sociale e Lavoro, coinvolgendo le nuove generazioni, formando nuovi operatori e professionisti residenti e non-residenti nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, promuovendo pari opportunità, sviluppando inclusione professionale, premiando competenze che possono collaborare con le Aziende dell’Agro-Alimentare e le Amministrazioni Locali, per elaborare e mettere in atto un progetto che creerebbe effetti positivi sia nel campo Economico sia Sociale, sostenendo il Lavoro e la rinascita di un territorio.

I progetti candidabili, prevedono un tempo di attuazione immediato, da attuare in prossimi tre anni dall’approvazione e riguardano il Recupero e la Ristrutturazione degli immobili antichi esistenti, gli ampliamenti necessari agli stessi, l’integrazione delle attrezzature necessarie, l’implementazione di macchinari e la fornitura di strumenti di laboratorio, costruendo un luogo ideale in cui impostare un progetto per il rilancio di dell’Azienda Agricola Paparicotta e del suo territorio agricolo, finalizzato alla tutela e conservazione del patrimonio ambientale, essendo anche un sito naturalistico in cui vivono una fauna selvatica e una piccola colonia di daini, tra querce secolari, ulivi e vigneti, intorno ad un’antica Masseria suburbana, in cui è possibile apprezzare la bellezza della natura, in un luogo territoriale ben definito.

Un luogo che merita una visione, un progetto e una gestione orientata al rispetto della bellezza della natura esistente, costituendo così un nuovo Parco Storico Naturale suburbano, gestito e coordinato dal Comune di Andria e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, per fermare e invertire il processo di degrado odierno, considerando inoltre gli oltre 95 ettari di territorio ora attivo e coltivato a oliveto, mandorleto e vigneto, che producono olive, mandorle e uva stoccati nei magazzini dell’importante complesso di edifici antichi, in cui è possibile insediare, a breve distanza, centri di ricerca dell’Agro-Alimentare, aule d’insegnamento delle buone pratiche agricole, sale conferenze per incontri di studio e confronto sulle tecniche innovative di coltivazione, laboratori sperimentali specifici.

Un bene immobiliare e territoriale situato tra i quattro comuni della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ossia: Andria, Barletta, Canosa e Minervino Murge, che è possibile valorizzare con un progetto condiviso tra Enti Pubblici, Università e Imprese Private dell’Agro-Alimentare, considerando che, anche il Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ha identificato il bene immobiliare come edificio A3 (Immobile Storico Territoriale) insediato in un territorio E3 (Aree vincolate e destinate alla produzione agricola esistente), nel rispetto della tutela e delle caratteristiche naturali e ambientali.

Pertanto, a mio avviso, il Comune di Andria e la Provincia di Barletta-Andria-Trani potrebbero, di comune accordo, partecipare all’avviso pubblico del Ministero della Coesione Sociale ideando e candidando un progetto di Recupero del Patrimonio Edilizio e Territoriale esistente, per rivalutare i luoghi e gli immobili antichi facendo diventare l’Azienda Agricola Paparicotta, un nuovo Parco Storico Naturale sub urbano, gestito e aperto al pubblico, in cui natura, ricerca e sviluppo del territorio rurale storico, ritornino ad essere centrali per la rinascita del Lavoro nel Nord Barese.