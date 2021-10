Si è tenuta questa mattina, presso il locale comando di Polizia Locale, la prima giornata formativa per gli agenti di Polizia Locale che utilizzeranno i droni donati dall'On. D'Ambrosio.

La strumentazione sarà utilizzata per affrontare la problematica dei roghi nelle campagne, per quella dell'abbandono dei rifiuti, per ricostruire dinamiche di incidenti stradali, per individuare le tettoie di eternit e per altre questioni che saranno meglio approfondite dal corpo di Polizia Locale.

A quella di oggi, seguiranno altre giornate formative per permettere agli operatori di meglio di comprendere e sfruttare le potenzialità dei due droni.

L'assessore al ramo, Pasquale Colasuonno, ha dichiarato: «Questa mattina prove tecniche di utilizzo droni. Parliamo dei droni recentemente acquisiti dal Comune di Andria, che abbiamo dato in dotazione alla Polizia Municipale per monitorare le situazioni di illegalità diffusa che si verificano sul nostro territorio, e che sarebbero altrimenti - senza questo strumento - più difficili da controllare. Finito il ciclo di addestramento, metteremo i droni in funzione. Insomma, non stiamo perdendo tempo. Avanti così».