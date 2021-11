Gli alunni dell’Ites-Les "E.Carafa" dialogano con il Prefetto Valiante

Il 26 ottobre scorso, il Dirigente Scolastico dell’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, prof. Vito Amatulli e gli studenti Angelo Gasparro, Federica Montingelli, Carlotta Mosca e Francesco Suriano, insieme con alcuni alunni di Trani, hanno partecipato ad un incontro con il prefetto della Bat, dott. Maurizio Valiante, svoltosi su una tv locale, in collaborazione con la con L’Università degli Studi di Bari.

Al centro del dibattitoi temi della legalità e del senso civico, presupposti fondamentali per la costruzione di un futuro basato sul rispetto dell’altro e su un’osservanza scrupolosa delle leggi.

Gli alunni, motivati a tale tematica dall’approfondimento di percorsi di Educazione Civica, diventata disciplina di studio nelle scuole, hanno interloquito con il dott. Valiante con domande sulla micro e macrocriminalità presenti nella nostra provincia e sui vantaggi che l’istituzione della nuova Questura nella BAT possa produrre in termini di controlli sul territorio per una maggiore sicurezza dei cittadini.

Non secondaria è stata la trattazione dei crimini informatici , commessi attraverso le apparecchiature tecnologiche e delle modalità con cui si ritiene di fronteggiare il fenomeno in grande espansione per un uso non sempre misurato di computer e smartphone. L’opportunità data ai ragazzi, di interagire con le istituzioni, costituisce una coerente integrazione dell’offerta formativa di un istituto, qual è il Carafa, in cui le discipline giuridico-economiche sono caratterizzanti di ciascun indirizzo del suo corso di studi.

Lo sviluppo di una coscienza sociale e il compimento di una cittadinanza attiva devono incrementare e rendere più frequenti questi incontri con le istituzioni: è l’auspicio dell’intera comunità scolastica .