Per rendere più accoglienti il reparto di ginecologia e ostetricia del "Bonomo" di Andria sono stati realizzati dei dipinti che raffigurano la vita e la speranza. A realizzare le opere è stata l'artista andriese, Valentina Zingaro, che nella vita si occupa di grafica per l’abbigliamento, corsi di arte per bambini, dipinge e partecipa alle mostre.

È la stessa Valentina che ci ha raccontato come sia nata l'idea: «il progetto è nato dal desiderio di realizzare qualcosa di bello e unico, dalla volontà di donare un volto nuovo al reparto di ostetricia in concomitanza all’imminente ristrutturazione e cambio di direzione.

Sono stata contattata da alcuni esponenti del personale che conoscono la mia arte. Ho subito accettato e specificato che avrei realizzato le decorazioni solo ed esclusivamente a “titolo gratuito”. Un progetto che ha da subito generato in me grande entusiasmo.

I dipinti rappresentano il mio grazie personale e particolare al nuovo Direttore, dott. Beniamino Casalino, per quanto fatto per me, per la sua dedizione, l'impegno profuso e l'umanità che mi hanno permesso di realizzare il mio sogno più grande, cioè quello di diventare mamma, senza dimenticare il modo impeccabile in cui sono stata seguita da tutto il reparto anche nei momenti più difficili».

Poi la fase della realizzaione: «dopo una prima fase esplorativa, in cui ho preso visione degli spazi e dei nuovi progetti, mi è stata data libertà di dare sfogo alla mia arte e di sottoporre le mie idee.

Così ho scelto l'albero della vita che mi è sembrato il tema migliore perché se penso al reparto penso alla vita che nasce. Ho utilizzato il rosa ed il celeste nelle tonalità pastello, colori che richiamano alla mente i nascituri e la loro delicatezza. L'ultimo tocco sono state le farfalle che idealizzano le buone notizie.

Spero che questo contributo possa donare, a chi visita il reparto, una speciale accoglienza e possa generare pensieri positivi».

Anche la Sindaca ha apprezzato il lavoro fatto con un post sui social: «il reparto di ginecologia e ostetricia dell'Ospedale di Andria ha un nuovo look, improntato su criteri di umanizzazione degli ambienti, resi belli da decorazioni delicate e accoglienti, realizzate dall'artista locale Valentina Zingaro. La bellezza dei luoghi conferisce loro un altro significato.

Al restyling si aggiunge anche una nuova organizzazione del personale ed importanti risultati come gli interventi ginecologici in laparoscopia e robotica che porteranno nel tempo sempre meno mobilità passiva delle pazienti andriesi verso altre realtà ospedaliere. Insomma, una sorta di riqualificazione complessiva.

Tante le professionalità eccellenti, motivate a fare sempre meglio, con un bagaglio di esperienza consolidata in questo momento così difficile per tutta la sanità. Un ringraziamento a tutti loro e a ciascuno, per il quotidiano lavoro di amorevole cura.

Un ospedale, un reparto, un medico, un infermiere, un ausiliario... sono baluardo di umanità. Al dott. Beniamino Casalino, nuovo direttore dell'unità, gli auguri di buon lavoro. Che sia un lavoro di squadra».