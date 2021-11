«Non è solo la commemorazione fine a se stessa. Non è un rito che si ripete, di cui si è sentita forte la mancanza lo scorso anno.

È il ritrovarsi comunità a dare forza a questa giornata. È il soffermarsi sulle nostre origini, ricordare la nostra essenza, pensare a ciò che prima o poi non ci sarà più.

Ed ecco che il pensiero si fa memoria. Il ricordo di chi non c'è più, ma ha fatto parte di noi.

Mentre si cammina tra i viali del campo santo, una folla di volti, di date, di frasi, di bellezza e di incuria... si impossessano del pensiero che va a chi la violenza ha tolto il respiro.

A chi la malattia ha provato fino alla fine; a chi non è mai potuto venire al mondo. A chi si è fatto vincere dalle delusioni. A chi si è spento naturalmente, alla fine dei suoi giorni; a chi è stato colpito da tragedie di ogni tipo, sul lavoro o su un mezzo o in casa o per mano omicida.

A chi il respiro lo ha lasciato su un camoo di battaglia o nella solitudine inspiegabile di un ospedale, ai tempi della pandemia.

A tutti e a ciascuno un pensiero in questo giorno. Anche a chi non ha religione o patria o famiglia. Anche a chi riposa in quei viali, nell'oblio delle sue radici».