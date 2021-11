Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 20478 del 31.08.2021, ha comunicato che, anche quest’anno, dal 9 al 24 ottobre 2021, si svolgerà la nona edizione di Europe CodeWeek, la campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione introdotta nel 2013 per favorire la diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding. Codeweek è una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali.

Il circolo didattico “A. Rosmini”, anche quest’anno, come ormai dal 2016, ha partecipato all’evento “CodeWeek 2021”. L'obiettivo principale è stato quello di avvicinare i bambini, già dalla scuola dell'infanzia, alla programmazione e alla robotica educativa attraverso il gioco, al fine di potenziare la loro capacità di orientarsi nello spazio, acquisendo le coordinate direzionali e favorendo lo sviluppo della lateralità. Con i bambini piccoli è stato necessario utilizzare attività didattiche, software e strumenti ludici tecnologicamente coinvolgenti, che utilizzano le immagini al posto delle parole scritte, capaci di renderli fruitori attivi che pensano, progettano, costruiscono, provano e verificano.

La programmazione informatica, elettronica e robotica è ritenuta, ad oggi, la quarta abilità di base, fondamentale per la corretta alfabetizzazione ai linguaggi delle nuove tecnologie delle nuove generazioni, native digitali. Il coding e la robotica educativa rappresentano non soltanto ambiti di sviluppo di competenze connesse al pensiero computazionale, ma costituiscono risorse importanti per l’incremento dei processi di socializzazione, delle attività collaborative di problem solving, delle attività laboratoriali condotte secondo specifiche forme di cooperative learning e del learning by doing.

Attività queste che, se ispirate a principi di inclusione, possono contribuire a realizzare percorsi formativi efficaci per tutti gli alunni, offrendo, in particolar modo a quelli che presentano bisogni educativi speciali, canali motivanti per l’apprendimento e l’interazione, aiutandoli a superare le difficoltà incontrate soprattutto nei processi di apprendimento calibrati prevalentemente su codici verbali. Possiamo affermare con soddisfazione che i nostri alunni hanno potuto sperimentare e vivere insieme ai docenti un’esperienza significativa.

Obiettivo di questa buona pratica è stato “investire” sia nel “saper fare” tecnologico che, allo stesso tempo, nel loro “saper essere” accoglienti e inclusivi. La scelta di un approccio ludico è risultata strategica, perché ha permesso di catturare l’attenzione anche degli alunni più distratti e demotivati i quali, credendo di giocare, hanno imparato a risolvere un problema, più o meno complesso, in base alla fascia di età.

Il coding è applicabile a tutte le discipline: imparare a utilizzarlo nella didattica significa, in primis, essere al passo con gli studenti nativi digitali, stimolare il loro interesse, motivarli e supportarli nei processi di apprendimento. Il progetto è stato accolto dalla nostra scuola con grande interesse. L’obiettivo principale di tale progetto è stato quello di avvicinare i bambini dell’ultimo anno della scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria al coding e alla robotica educativa. La stretta collaborazione tra le insegnanti della scuola di infanzia e primaria ha portato grandi e importanti risultati.

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa continuativa e attenta ai bisogni degli alunni in un arco di tempo che va dai 3 ai 10 anni e che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone. La continuità è pertanto uno dei pilastri del processo educativo, significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori.

Entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella scuola precedente e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creando opportunità di preparazione, visita, confronto, si permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, atteso, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro.

Consente inoltre una importantissima continuità metodologica tra maestre che collaborano, condividono e programmano insieme un curricolo verticale da molti anni.

