Pubblicati i nomi degli ammessi agli orali del concorso per il Comandante di Polizia Locale

"Una Partita per Partire": in campo per raccogliere fondi per uno spirometro per la Pediatria

La manifestazione si svolgerà presso l'Oratorio della SS. Trinità a partire dalle ore 15.30 con due quadrangolari di calcio uno riservato ai piccoli della Scuola Calcio Victor Andria e l'altro composto da quattro squadre di adulti