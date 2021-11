Dal 15 novembre anche ad Andria certificati online

Dal 15 novembre 2021, anche i cittadini del Comune di Andria, potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per sé o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che include anche l’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.

Usufruirne è facile, basta accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) e richiedere il documento di proprio interesse.

Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Dal portale ANPR, potranno essere richiesti i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Alcuni di detti documenti potranno essere acquisiti anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

​«Con questa misura si compie un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione della fruizione di servizi per i cittadini” – commenta l'Assessora all'Innovazione Tecnologica, Viviana Di Leo. “Il Comune di Andria sta cercando di mettersi al passo anche a seguito dell'accelerazione richiesta dalla pandemia. Vogliamo cogliere questo periodo storico così negativo per rilanciare un settore strategico, ma troppo spesso sottovalutato. L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è stata l’ulteriore occasione che ci mette al pari con tante altre realtà e con i servizi che un capoluogo deve dare».

E aggiunge l'Assessore Colasuonno: «Un servizio in più per i cittadini, che del resto sono ormai sempre più abituati a sbrigare pratiche ufficiali o dal valore legale via web. Prevedibilmente la maggioranza degli andriesi, in breve tempo, preferirà l’opzione online per questo genere di procedure, cosa che in medio periodo ci permetterà anche di ripensare l’assetto organizzativo di alcuni uffici nel senso di un loro efficientamento».