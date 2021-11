Ztl nel centro storico, si torna al divieto solo serale dalle 20.30 alle 5

Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.334 del 05/11/2021, del Settore Mobilità e Viabilità che, per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, ha istituito il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli, dalle ore 20.30 sino alle ore 05.00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL, su tutte le strade interne all’anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè.

É abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.