Al via dall’8 novembre “Mercato Pulito”, l’iniziativa dell’assessorato alle Attività Produttive che prevede una riorganizzazione del mercato settimanale del lunedì dal punto di vista igienico-sanitario con la predisposizione di cassonetti all’interno dell’area mercatale e la distribuzione dei sacchetti (plastica e indifferenziata) a cura della ditta Sangalli, e con le attività di sensibilizzazione proposte anche dall’associazione Legambiente di Andria che distribuirà i volantini e informerà gli operatori, sul corretto comportamento e conferimento dei rifiuti.

Da lunedì saranno dunque avviate tutte le attività descritte e concordate con le associazioni di categoria alla presenza dell’assessore Cesareo Troia, della ditta Sangalli e dei volontari di Legambiente.

«É bene precisare – sottolinea l’assessore Cesareo Troia – che il mercato deve già di suo funzionare in maniera regolare in quanto è la legge che prevede e disciplina il corretto conferimento e la differenziazione dei rifiuti vietandone l’abbandono di per sé sanzionabile.

Per agevolare il tutto occorre fornire gli strumenti che ne permettano il regolare conferimento ed è per questo che ci siamo fatti carico di coordinare le attività.

Sento il dovere di ringraziare per la collaborazione e la disponibilità la Ditta Sangalli, l’associazione Legambiente di Andria e tutte le associazioni di categoria, oltre che gli stessi operatori ambulanti.

Un ringraziamento particolare alla squadra Annona del corpo della Polizia Locale che avrà il compito di vigilare ed eventualmente sanzionare chi non osserverà quanto concordato e normato per legge».

“Mercato Pulito” è dunque in linea con gli sforzi che l’Amministrazione Municipale sta compiendo, a tutto tondo, sulla sensibilizzazione ambientale della nostra comunità.