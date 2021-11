Integrazione scolastica degli alunni con disabilità: l'incontro promosso dall'ass. Camminare Insieme

L'associazione di volontariato "Camminare Insieme" organizza un evento-dibattito sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

L'appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 11 novembre, presso il salone della Parrocchia "S. Andrea Apostolo" (Corso Europa Unita) alle ore 17.00. L'assemblea, organizzata in collaborazione con il Mo.Vi (Movimento di Volontariato Italiano), ha lo scopo di far luce sulle problematiche che quotidianamente i genitori di studenti con disabilità sono "costretti" ad affrontare ancora oggi all'interno del sistema scolastico italiano.

Un percorso ad ostacoli continuo che vanifica spesso il progetto educativo e inclusivo degli alunni con disabilità. «Siamo un'associazione di genitori e di volontari - affermano gli animatori dell'associazione - Se pur consapevoli di tutte le difficoltà del momento legate alla situazione economica, sociale e sanitaria del Paese, intendiamo confrontarci per affrontare alcuni nodi problematici e nello stesso tempo contribuire a migliorare la condizione e la qualità dell'inclusione scolastica nelle nostre scuole, nella nostra città».

Per partecipare all’incontro sarà obbligatorio esporre il green pass.