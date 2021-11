Attivo lo sportello di ascolto psicologico all’Ites-Les "E.Carafa" di Andria

A partire da Mercoledì 10 novembre 2021 e fino al termine delle lezioni, all’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, sarà nuovamente attivo lo Sportello di Ascolto Psicologico a beneficio di studenti, genitori e del personale tutto della scuola.

L’iniziativa si è concretizzata in netto anticipo rispetto agli anni scorsi, anche per la pressante richiesta da parte di un’utenza reduce da un periodo di pandemia che ha inciso non poco sull’animo di giovani e adulti.

Il confronto con un professionista competente che aiuti nella ricerca di soluzioni al disagio psicologico, derivante da problematiche varie, quali l’insuccesso scolastico, le difficoltà del periodo adolescenziale, i rapporti non sempre distesi fra genitori e figli e non ultima l’esperienza del lockdown, rende necessario un intervento preventivo. Promuovere il benessere dei ragazzi che, dopo più di un anno di Didattica a Distanza, si sono trovati a gestire, in presenza, i rapporti interpersonali nell’ambiente scolastico, sollecita interventi di assistenza psicologica, finalizzati al supporto delle varie individualità e alla valorizzazione di esse nelle loro interezza, onde agevolarne la crescita emotiva e cognitiva.

La dott.ssa Gaetana Sotero, psicologa e psicoterapeuta, individuata come esperta, metterà la sua professionalità a disposizione di coloro che vorranno usufruirne attraverso incontri che si svolgeranno con cadenza settimanale. L’accesso allo sportello sarà volontario, previo consenso informato sia per i ragazzi minorenni che maggiorenni: rigoroso sarà il rispetto del segreto professionale circa il contenuto delle interlocuzioni.

La prof.ssa Maria Del Giudice, docente di Religione, nonché Funzione Strumentale per gli alunni e referente del progetto, su incarico del Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, accoglierà le varie richieste, stabilendo, d’intesa con la psicologa, giornate, orari e modalità, per rendere il servizio regolare ed efficiente e facilitarne la fruizione in un momento in cui la difficoltà a relazionarsi fisicamente comporterà un’osservanza più che scrupolosa del protocollo anti-contagio interno. A tal proposito, il servizio sarà erogato in presenza o online, attraverso l’utilizzo di Google meet o altri applicativi.