La Sindaca incontra il "Lotti-Umberto I"

Scuola ed istituzioni a braccetto per trovare forme di collaborazione finalizzate a rinsaldare il rapporto tra territorio e percorsi di studio. Nei giorni scorsi la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, è venuta in visita al “Lotti-Umberto I” accolta dall’entusiasmo di studenti e docenti. Il Dirigente Pasquale Annese, nel saluto di benvenuto, ha auspicato che la già fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale possa essere ulteriormente implementata e ha illustrato quanto rilevante sia il radicamento della scuola nel tessuto andriese, non solo per la sua storia passata, ma soprattutto per la realtà che rappresenta attualmente. I tre indirizzi, Tecnico per il Turismo, Tecnico Agrario e Professionale per il Commercio preparano tecnici per i settori produttivi tipici del nostro territori: l’agricoltura, il turismo e le piccole e medie imprese operanti nella piccola e grande distribuzione.

«Il DNA dell’Istituto è infatti quello di un percorso formativo che vede nell’approccio al lavoro un percorso di crescita professionale e culturale, com'è giusto che sia negli istituti tecnici e professionali» ha sottolineato il preside Annese.

I Rappresentanti d’Istituto e alcuni studenti, dopo aver presentato le peculiarità specifiche dei vari indirizzi da loro frequentati, hanno chiesto al sindaco di mettere in atto iniziative che possano in qualche modo, durante il percorso scolastico ed auspicabilmente anche dopo, dar loro opportunità concrete per mettere in campo le competenze acquisite.

La Sindaca si è lasciata simpaticamente coinvolgere dalla spontaneità degli studenti dichiarandosi pronta a cominciare un percorso di collaborazione e valorizzazione delle loro professionalità. »Gli indirizzi del Lotti Umberto I del resto - ha aggiunto la prima cittadina - portano a valorizzare tutto ciò da cui noi proveniamo: prima di tutto la terra perché siamo un territorio a vocazione agricola e le nuove aziende sono un fiore all’occhiello per la nostra città, e poi il turismo visto che il nostro territorio si protende verso il mare ma anche verso la collina. Siamo la porta del Parco dell’Alta Murgia che è un contenitore naturalistico importante, senza dimenticare il patrimonio artistico e storico di Andria e dintorni». La Sindaca ha poi fatto una richiesta ai ragazzi: «Attenzione alla città. Non si può essere professionisti del turismo e dell’ambiente se non si protegge e rispetta il luogo in cui si vive».

Dopo la visita alle classi digitali e ai nuovi laboratori linguistici, foto di gruppo nell’anfiteatro all'aperto appena ristrutturato.