Uscite anticipate dei cassonetti: dove sono i controlli contro gli sporcaccioni?

Nonostante gli sforzi che si stanno compiendo per tenere pulita la città, non mancano gli atteggiamenti degli incivili che, invece, contribuiscono a insozzarla.

Una delle cattive abitudini che caratterizza gli sporcaccioni è quella di non rispettare l’orario di conferimento dei rifiuti rendendo i marciapiedi delle vere e proprie piccole discariche a cielo aperto. La situazione si aggrava se a contravvenire alle disposizioni previste sono le attività commerciali che rendono le zone prossime ai propri locali completamente impraticabili ai pedoni visto che non depositano solo un sacchetto come le utenze domestiche.

Una pratica che rovina non solo l'immagine della nostra città, ma che arreca non pochi disagi soprattutto in quelle strade dove ci sono marciapiedi di dimensioni ristrette che costringono pedoni e disabili a dover camminare per strada mettendo a rischio la propria incolumità e la circolazione stradale.

Una vera e propria mancanza di senso civico e rispetto dei luoghi comuni che meriterebbe interventi seri e mirati così come promesso più volte, per non rendere vani quei tentativi di miglioria della nostra comunità.

Ovviamente, oltre ai maggiori controlli che ci si aspetta dalle autorità preposte, si spera che gli autori di tali gesti imparino le regole della buona educazione e del rispetto nei confronti del prossimo e del vivere civile.